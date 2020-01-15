المحجوب: لن نتراجع عن تحرير ليبيا وفرض السيطرة على طرابلس المحجوب : تصريحات أردوغان ما هي إلا تخاريف يتم الإدلاء بها لتبرير التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أبرزت ضعف موقفه، وأنها ليست أكثر من تهديدات واهية ووهمية ليس لها أساس من الوجود.

المحجوب أضاف، في تصريحات صحفية، أن تصريحات أردوغان، بأن الدولة الليبية جزء من الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف، يتم الإدلاء بها لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها” .

وتابع أن الجيش الليبي والقيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض السيطرة على طرابلس حتى القضاء على سبب المشكلة بالأراضي الليبية، فالمشكلة التي تواجها طرابلس هى تمركز الميليشيات المسلحة، والتي تمنع تقدم الدولة الليبية، والجيش عازم على القضاء على الميليشيات، وترسيخ الأمن فى كافة ربوع الأراضي الليبية .