الأمم المتحدة تأمل في إظهار مؤتمر برلين حجم الدعم الدولي لاستئناف الحوار داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن يبيّن مؤتمر برلين حجم الدعم الدولي لاستئناف الحوار داخل ليبيا، وإنهاء التدخل الخارجي، واحترام قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر الأسلحة.

وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، أن مؤتمر برلين الدولي يُعدّ جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة للتوصل إلى “ليبيا ذات سيادة”، ودعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي برعاية الأمم المتحدة حول ليبيا يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

ووردّا على أسئلة صحفيين في نيويورك، قال دوجاريك: إنها “مبادرة تتكون من ثلاث خطوات حددها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، موضحا أن المؤتمر يحتاج إلى أن يبرهن على الوحدة الدولية ودعم استئناف العملية السياسية داخل ليبيا، وإنهاء التدخل الخارجي، واحترام قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر الأسلحة.

وبحسب دوجاريك، فقد وزعت الحكومة الألمانية الدعوات للمشاركة في المؤتمر، لكنّه لم يحدد الأطراف التي ستمثل الأمم المتحدة في برلين، وأشار إلى أنه يتوقع حضور مشاركين من أعلى المستويات، وفق قوله.

وأضاف دوجاريك: “شيء واحد واضح وهو أن الشعب الليبي يستحق وقف إطلاق النار ووقف القتال، وسنواصل حثّ الأطراف الليبية، والجهات المؤثرة عليها للعمل في هذا الاتجاه، واليوم وكل يوم نلفت الانتباه إلى الوضع الإنساني المتدهور (في ليبيا)”.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بعد جهود دبلوماسية في موسكو لإقناع طرفي الصراع بالتوقف عن إطلاق النار، انتهت بمغادرة القائد العام المشير خليفة حفتر دون التوقيع على وقف إطلاق النار، في حين وقعت عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بحسب الأمم المتحدة.

وقال دوجاريك “رأينا ما رشح عن موسكو ونحن بطبيعة الحال نواصل حثّ الأطراف الليبية على الامتثال بوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه في 12 كانون الثاني/يناير.”

وأشار ستيفان دوجاريك، إلى أن الأمم المتحدة على دراية بالأوضاع في ليبيا، قائلا: “إننا لا نعصب أعيننا عمّا يحدث الآن.. وخطط الطوارئ دائما مطروحة، والبعثة الأممية توثق وتتحقق من تقارير حالات خرق إطلاق النار، وهي مذكورة في تقارير الأمين العام المقدمة لمجلس الأمن، ولكن لنأخذ الموضوع بالتدريج”.

وردّا على أسئلة تتعلق بعدم توقيع حفتر على وقف إطلاق النار في موسكو، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل الحث على وقف إطلاق النار، وأضاف: “لا يمكننا تحمّل الاستسلام وعلينا مواصلة محاولة المضي قدما مهما كانت العراقيل في طريقنا”.

وفيما يتعلق بولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوضح دوجاريك أن الهدف الوحيد من وجود الأمم المتحدة في ليبيا هو محاولة مساعدة الشعب الليبي عبر الحوار السياسي والمساعدات الإنسانية التي نحاول إيصالها مباشرة أو من خلال شركائهم، كما جرت العادة خلال أوقات الحرب”، على حد قوله.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على تصريحات غسان سلامة التي قالها بوضوح وهي أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من التدخلات الخارجية أو جنود أجانب يقاتلون مع أي من الطرفين.