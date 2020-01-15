اعتماد الكشوفات النهائية لحصر الثروة الحيوانية بالبلديات التابعة لحكومة الثني

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتماد رئيس اللجنة المركزية لحصر الثروة الحيوانية بالبلديات، ووكيل عام وزارة الزراعة المهندس محمد عبد العال، الكشوفات النهائية لحصر الثروة الحيوانية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية بمقر وزارة الزراعة بمدينة شحات .

وقالت رئيسة القسم الإعلامي بالهيئة المهندسة “شيخة سلام” إن هذا المشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة، واعتماد قاعدة للثروة الحيوانية والتوزيع الجغرافي لها من كافة أنوع المواشي “الماعز، والأغنام، والأبقار، والإبل”.

“سلام” أوضحت أن الحصر سيسهم في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية، وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين؛ وذلك لرفع إنتاج الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي .

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مركزية تنبثق عنها عدة لجان فرعية؛ لتغطية المناطق المستهدفة بالحصر .