أوغلو يهاجم الإمارات ويشدد على ضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين حول ليبيا

أوغلو يهاجم الإمارات ويشدد على ضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين حول ليبيا أوغلو: عبرنا لروسيا عن عدم رغبتنا في إشراك الإمارات ومصر في مباحثات موسكو حول ليبيا

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شدد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، على ضرورة دعوة قطر لاجتماع برلين بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تملك أيضا حدودا مع ليبيا ووجهت إليها الدعوة.

وقطر هي الحليف الأقرب لتركيا في منطقة الخليج العربي والعالم العربي وتربطهما علاقات متينة، وكلاهما داعم رئيس لحكومة الوفاق في ليبيا.

وأضاف أوغلو، خلال مشاركته في بث مباشر مع قناة “سي إن إن تورك” المحلية، إن الإمارات تصرفت بعدائية أكثر في موضوع عدم التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال، “الإمارات تحرض الأطراف علينا وما يقلقها هي جماعة الإخوان لأنها ترى فيها خطرا يهدد حكمها”. وأضاف، “نحن لا نسعى لدعم جماعة الإخوان ونقف إلى جانب الإدارات المشروعة التي تنتخبها الشعوب”.

وقال أوغلو، “عبرنا لروسيا عن عدم رغبتنا بمشاركة مصر والإمارات في المباحثات التي جرت في موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا”.