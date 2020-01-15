ألمانيا: هدف مؤتمر برلين حول ليبيا سيكون أوسع من مؤتمر موسكو ألمانيا تأمل جعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم لإحراز تقدم في محادثات السلام الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل، إن هدف مؤتمر برلين حول ليبيا سيكون ”أوسع“ من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واضعا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد.

وأكد برويل بحسب ما نشرت رويترز اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية في برلين، على حد قوله.

وأحجم برويل، عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين ولم يستطع تأكيد ما إذا كان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد اليش الليبي الليبي خليفة حفتر سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.

وكانت وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت أمس الثلاثاء دعوة لكلا من السراج وحفتر لحضور مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا الذي سيعقد الأحد المقبل.

وكانت العاصمة الروسية موسكو قد احتضنت الإثنين الماضي مباحثات بين الأطراف في ليبيا المتمثلة في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لإقناعهم على توقيع اتفاقية نهائية لوقف إطلاق النار.

ولكن المشير حفتر لم يوقع على الاتفاقية وغادر موسكو ليلة المحادثات، دون أن تفصح القيادة العامة للقوات المسلحة أسباب رفض حفتر التوقيع على الاتفاقية حتى الآن.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت السبت الماضي عن التزامها بوقف إطلاق النار بطرابلس، استجابة للدعوات الدولية التي تقودها روسيا.