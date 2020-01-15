أردوغان: يوجد مليون شخص من أحفاد الأتراك في ليبيا ويريد حفتر القضاء عليهم أردوغان: حفتر يسعى إلى تطهير عرقي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود أكثر من مليون شخص من أحفاد الأتراك في ليبيا، مشيرا إلى أن خليفة حفتر يريد القضاء عليهم، وفق قوله.

وأكد أردوغان في الكلمة التي ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، أنّ “الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر يسعى إلى تطهير عرقي في ليبيا”، على حد تعبيره.

وقال أردوغان: “في ليبيا ثمة أخوة لنا من العرب ضد حفتر، الذي يريد القضاء عليهم أيضا، ومن يستهدفهم حفتر في هذا البلد إخوتنا الأمازيغ والطوارق، وأحفاد بربروس (خير الدين بربروس) وتورغوت رئيس (الأميرال العثماني فاتح طرابلس الغرب)”.

وأضاف أردوغان: “إن ليبيا كانت لعصور طويلة جزء هاما من الدولة العثمانية… ثمة روابط تاريخية وإنسانية واجتماعية تربطنا مع ليبيا والليبيين، لأجل هذا لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ما يجري هناك”.

وتابع الرئيس التركي بالقول: “لا أحد بإمكانه أن ينتظر منا إشاحة وجهنا عن إخوتنا الليبيين الذين طلبوا منا يد العون.. إن نصرة أحفاد أجدادنا في شمال إفريقيا تأتي على رأس مهامنا”.

وواصل رجب طيب أردوغان حديثه قائلا: إن “أبناء كور أوغلو (أتراك ليبيا) سواء عندنا مع تركمان سوريا والعراق وأتراك البلقان وأتراك الأهسكا في القوقاز، نحن على وعي بمسؤوليتنا التاريخية تجاه إخوتنا العرب والأمازيغ والطوارق في ليبيا، هؤلاء وقفوا بجانبنا في أحلك أيامنا بالتاريخ، وعلينا أن نكون بجانبهم في هذه الأيام العصيبة”.