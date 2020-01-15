أبرموا عقودا مع حكومة الوفاق..”غارديان البريطانية” 2000 مقاتل سوري للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا24

أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن 2000 مقاتل سوري قد وصلوا أو سيصلون ليبيا قريبا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء عن مصادر سورية في الدول الثلاث تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية لـ”الجيش الوطني السوري”، المدعوم من قبل أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حوار كلس العسكري في 24 ديسمبر الماضي، ليليهم 350 آخرين في 29 ديسمبر.

وأشارت “غارديان” إلى أنه تم نقل هؤلاء العناصر جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية في شرقي العاصمة.

وأوضحت الصحيفة أنه في 05 من يناير الجاري دخل 1350 مقاتلا آخرين إلى تركيا قادمين من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا.

ولفتت غارديان إلى أن مزيد من المقاتلين المنتمين إلى “فيلق الشام” السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة لازالوا يدرسون إمكانية الذهاب إلى ليبيا، موضحة أن هذه الأرقام أعلى بشكل ملموس من التقديرات السابقة.

وقال أحد مصادر صحيفة “غارديان” إن المقاتلين السوريين سيشكلون فرقة سيطلق عليها اسم شيخ الشهداء “عمر المختار”.

وذكرت مصادر في “الجيش الوطني السوري” للصحيفة أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة وليس مع الجيش التركي، ويتلقون بموجبها رواتب بقيمة 2000دولار شهريا للمقاتل الواحد، مقارنة مع 70-90 دولارا شهريا فقط كانوا يتلقونها في بلادهم، كما تلقى هؤلاء المقاتلون وعودا بمنحهم الجنسية التركية.

وأكدت “غارديان” أن أربعة مقاتلين سوريين على الأقل قد قُتلوا في ليبيا، غير أن فصائلهم أعلنت أنهم لقوا مصرعهم في جبهات القتال ضد المقاتلين الأكراد بشمال شرقي سوريا، في الوقت نفسه، أرسلت أنقرة لحد الآن 35 فقط من عسكرييها إلى ليبيا بمهام استشارية.

ومن جانبه، ذكر المرصد السوري أن عدد القتلى في صفوف من وصفهم بالمرتزقة من فصائل “الجيش الوطني” السوري الموالين لتركيا، المقاتلين في ليبيا، ارتفع إلى 14 شخصا، بعد مقتل 3 من هؤلاء مؤخرا.

وأوضح المصدر أن المقاتلين الثلاثة القتلى ينتمون إلى فصيل “الحمزات”، مشيرة إلى ورود معلومات عن قتلى آخرين.

وأفاد المرصد السوري بأن المسلحين السوريين القتلى في ليبيا وعددهم حتى الآن 14 ينتمون إلى “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

ويقول المصدر ذاته إنه حصل على معلومات مفادها أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا ينفذون عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين يسقطون في قبضتهم خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر المرصد السوري أيضا أن دفعة جديدة من المقاتلين “المرتزقة” يقدر عددهم بـ 100 شخص، وصلت إلى تركيا تمهيدا لنقلهم قريبا إلى ليبيا.

ولفت المصدر إلى أنه كان أعلن في 10 يناير عن وصول جثث لـ”مرتزقة سوريين” ممن تطوعوا للقتال بليبيا في صناديق خشبية، مضيفا أن تركيا وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، علاوة على مغريات أخرى.

وقال المصدر إن تركيا تمنح المقاتلين الذين ترسلهم إلى ليبيا جنسيتها وراتبا شهريا مغريا يصل إلى 2000 دولار.

وأشار المرصد السوري إلى أنه سجل وصول 1000 مرتزق إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن، علاوة على 1700 آخرين يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، لافتا كذلك إلى أن عمليات التجنيد تتواصل في عفرين ومناطق من عملية “درع الفرات”.