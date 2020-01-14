“ميورا” سألعب كرة القدم حتى أصل إلى 60 عام

أخبار ليبيا24

جدد اللاعب الدولي الياباني كازويوشي ميورا، 53 عام تعاقده مع نادي يوكوهاما أف سي، ليصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم.

ويعتبر هذا الموسم هو الخامس والثلاثين، للاعب في مشواره الكروي.

وأكد اللاعب في تصريحات صحفية أنه لن يعتزل قبل بلوغ الستين من عمره.

وشارك ميورا في 3 مباريات الموسم الماضي مع ناديه و صعد معه إلى مصاف فرق الدرجة الأولى دون أن يسجل أي هدف .

وقال اللاعب إنه يسعى لمساعدة فريقه على البقاء في دوري النخبة، مضيفا “سأقوم بكل ما في وسعي للمساهمة بفوز الفريق”.

وأصبح اللاعب الياباني عام 2017، أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية وأكبر لاعب كرة قدم، محطما رقمي النجم الإنكليزي السابق ستانلي ماثيوز.

وترك ميورا اليابان إلى البرازيل في 1982، حيث وقع عقدا مع سانتوس، واستهل مسيرته الدولية في 1990 مساهما في بلوغ اليابان أول مونديال لها عام 1998، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة النهائيات، رغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية.

ويعتبر كازويوشي أبرز النجوم التي ساهمت في انطلاق دوري المحترفين في اليابان عام 1993 قبل انتقاله إلى جنوى الإيطالي في الموسم التالي. وكانت أبرز محطاته في اليابان مع كاوازاكي فيردي بين 1990 و1998.