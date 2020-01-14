ميركل تدعو المشير حفتر والسراج لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار ليبيا24

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء دعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لحضور مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل.

وأوضحت ميركل في بيان نشرته الحكومة الألمانية أن الدول والمنظمات التي ستشارك في المؤتمر هي الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر.

وأكدت المستشارة الألمانية أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين جاء بعد اقتراح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو 2019 وتأجل تنظيم مؤتمر برلين لأكثر من خمسة أشهر.