منتخب اليد يضع اللمسات الأخيرة قبل خوض الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة اليد قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الأفريقية للأمم الـ22 تونس 2020 .

وضمت القائمة 18 لاعبا هم وسام الزاوي ، عصام الشفطي ، إسكندر سليم ، مروان الفزاني ،محمد العربي ، رجب الشوشان ، هاني شوماك ، مفتاح الزابطي ، معز الشطي ، أسامة البدري ،فراس بوخشيم ، ربيع الحر ، أيوب نائل، خير الدين زائد ، وسيم الطويني ،محمد قلموز ، أنور بن عيسى ، عبد الله افتيته.

وتقع ليبيا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، أنغولا والغابون ونيجيريا، ويسعى المنتخب الليبي لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة والتأهل للأدوار المتقدمة لحجز إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد والذي سيقام في مصر 2021.

وسيفتح المنتخب اللييي مشاركته في البطولة بمواجهة الكونغو الخميس المقبل ويلاقي أنغولا الجمعة ويختتم مواجهاته في المجموعة الأحد بلقاء نيجيريا.