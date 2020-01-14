مليت: حفتر لازال يعتقد أنه قادر على النصر عسكريًا

مليت: حفتر لازال يعتقد أنه قادر على النصر عسكريًا بيتر مليت يعلق على عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو

أخبار ليبيا24

قال السفير البريطاني الأسبق لدى ليبيا، بيتر مليت، اليوم الثلاثاء، إن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وداعميه لازالوا يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق النصر عسكريًا في ليبيا.

وتساءل مليت، ماذا سيعني ذلك لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والمتوقع عقد يوم الأحد القادم.

جاء تصريح مليت بعد مضي يوم من انتهاء مفاوضات موسكو ومغادرة حفتر لها دون التوقيع على أي اتفاق مع حكومة الوفاق.

وقال مليت في تغريدة على تويتر، “في الواقع، لا يزال حفتر -ومن يدعمونه-يعتقدون أنه قادر على الفوز عسكريا. الناس في ليبيا هم الذين سيعانون. وماذا يعني هذا الآن بالنسبة لمؤتمر برلين؟”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مغادرة القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.