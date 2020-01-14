مكافحة التهريب و المخدرات بنغازي يضبط شاحنة أدوية مهربة

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أعلن قسم مكافحة التهريب و المخدرات بنغازي‏ أن دوريات المكافحة المرابطة على بوابات مدينة بنغازي تمكنت من ضبط شاحنة أدوية بشرية مهربة دخلت بطريقة غير شرعية.

وأوضح القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أن الشاحنة محملة بكميات هائلة من الأدوية البشرية مختلفة الأنواع و الأشكال وتم حجزها و تبين من خلال التحقيقات عدم شرعية دخول هذه الأدوية.

وأشار قسم مكافحة التهريب والمخدرات إلى أنه تمت إحالة عينات إلى مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية و التي أصدرت كتابًا بعدم السماح بتداولها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية و شرعية دخولها للبلاد.

وأكد قسم مكافحة التهريب و المخدرات بنغازي‏ أنه بناء على التعليمات تمت مصادرة الأدوية المهربة و إحالتها إلى لجنة الإتلاف المركزية.

