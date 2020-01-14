مقتل قيادي في مليشيا “الشعلة المقاتلة” الزاوية خلال معارك طرابلس ضد القوات المسلحة

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ذكر مصدر مطلع أن القيادي في مليشيا “الشعلة المقاتلة” المدعو علاء الأحمر قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تطهير طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن الأحمر من مواليد السبعينات ومن سكان مدينة الزاوية قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بعد خرق الهدنة من قبل عناصر قوات الوفاق في محور عين زارة طرابلس مساء الأحد.

وكان توفي الأيام القليلة الماضية القائد الميداني في مليشيا “كتيبة النصر – بلواء المحجوب” محمد عاشور متأثر بجراحه إثر إصابته في المعارك ضد القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن عاشور الشهير بـ “الدريه” مواليد 1987 توفي في إحدى المصحات الطبية في مدينة طرابلس ليلة الجمعة.

وأوضح المصدر أن القيادي من مدينة مصراتة تعرض لإصابة بالغة جراء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الرملة طرابلس مساء الثلاثاء.