مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين .. السيسي وكونتي يتفقان على دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الورزاء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بقصر الاتحادية في العاصمة القاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ظل قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.