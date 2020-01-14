مشترطًا 5 نقاط لإنهاء الحرب.. السويحلي: لا تنازل عن انسحاب قوات حفتر وعودتها من حيث جاءت

مشترطًا 5 نقاط لإنهاء الحرب.. السويحلي: لا تنازل عن انسحاب قوات حفتر وعودتها من حيث جاءت السويحلي: لا للتفريط في تضحيات شهداء البركان ومصراتة والمنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك عددًا من النقاط المهمة لتكون هذه الحرب هي الأخيرة.

السويحلي استعرض تلك النقاط، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: “نعم للسلام وحقن الدماء، ولا لمكافأة المعتدي على جرائمه، ولا تنازل عن ضرورة انسحاب المليشيات – في إشارة إلى قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر – متعددة الجنسيات وعودتها من حيث جاءت، حسب وصفه”.

‏نقاط مهمة لتكون هذه الحرب الأخيرة :‏- نعم للسلام وحقن الدماء.‏- لا لمكافأة المعتدي على جرائمه!‏- لا تنازل عن ضرورة… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, January 14, 2020

وأضاف لا للتفريط في تضحيات شهداء البركان، مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني ولا يمكن اختزالها في حزب الإخوان أو أي حزب آخر .

واستجابت الأطراف الليبية، في الثاني عشر من يناير الجاري للمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في جميع محاور طرابلس، إلا أن المشير خليفة حفتر رفض توقيع اتفاق في العاصمة الروسية موسكو بشأن وقف إطلاق النار، متقبلاً وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.