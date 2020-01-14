مركزي طرابلس يكشف عن الإنفاق والإيراد من يناير وحتى ديسمبر 2019

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء بياناً حول الإيراد والإنفاق ابتداءًا من شهر يناير وحتى ديسمبر 2019.

وأوضح المركزي أن الإيرادات النفطية المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 26 مليار دينار، والإيرادات الفعلية بلغت 31.395 مليار دينار، أما الفائض 4.995 مليار دينار.



وأضاف أن إيرادات الضرائب المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 1.200 مليار دينار، والإيرادات الفعلية 946 مليون دينار، وتجاوز العجز 254 مليون دينار.

وأكد المركزي أن إيرادات الجمارك فتقدر حسب الترتيبات المالية 800 مليون دينار، فيما لم تبلغ الإيرادات الفعلية أكثر من 297 مليون دينار، لتصل قيمة العجز 503 مليون دينار.



وأفاد أن إيرادات الاتصالات فتقدر بحسب الترتيبات المالية 750 مليون دينار، والإيرادات الفعلية بلغت 262 مليون دينار، فيما تجاوز العجز 488 مليون دينار.

وحول أرباح مصرف ليبيا المركزي من الإيرادات المقدرة بحسب الترتيبات المالية أكد أنها بلغت 300 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 125 مليون دينار، وبعجز يصل إلى 175 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت حسب الترتيبات المالية 800 مليون دينار، ولم تتجاوز بحسب الإيرادات الفعلية 300 مليون دينار، أي بعجز 500 مليون دينار.

وأوضح أن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغت بحسب الترتيبات المالية 750 مليون دينار ووصلت الإيرادات الفعلية 594 مليون دينار وبعجز يصل 156 مليون دينار،وبلغت إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بحسب الترتيبات المالية 31 مليار دينار، والإيرادات الفعلية 33.919 مليار، أي بفائض 2.919 مليار دينار.

وكشف المركزي عن الإنفاق للعام 2019 حيث أن باب المرتبات بلغت فيه النفقات المقدرة 24.875 مليار دينار، ووصلت الإيرادات الفعلية 24.512 مليار دينار ، ونسبة إجمالي الإنفاق الفعلي 53% أي بفائض 363 مليون دينار،.

ولفت المصرف المركزي إلى أن النفقات التيسرية المقدرة بلغت 9.690 مليار دينار، ونسبة الإجمالي الفعلي 21%، بعجز يصل 261 مليون دينار.

أما باب التنمية فالنفقات المقدرة 5 مليار دينار، والنفقات الفعلية 4.630 مليار دولار أي بنسبة 10% ، وبفائض 362 مليون دينار، أما باب الدعم فالنفقات المقدرة له 7.235 مليار دينار ، بنفقات فعلية 7.235 مليار دينار، دون وجود لأي عجز أو فائض.