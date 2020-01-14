مؤسسة النفط: 2,186 مليار دولار إيرادات شهر ديسمبر الماضي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إيرادات شهر ديسمبر 2019 التي بلغت 2,186 مليار دولار أمريكي، بحسب احصائية نشرتها المؤسسة اليوم الثلاثاء.

وأشارت المؤسسة، إلى ارتفاع إيرادات شهر ديسمبر الماضي بقيمة قدرها 405 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 23%، مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2019، موضحة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 5.42 دولار للبرميل الواحد بين مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وكان إجمالي الإيرادات النفطية خلال العام 2019 بلغ قرابة 22.495 مليار دولار، مسجّلا بذلك انخفاضا قدره 8.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات في عام 2018 الذي بالغ 24.55 مليار دولار، وفق ما ذكرت المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أن انخفاض إيرادات النفط بين عامي 2018 و2019 يرجع سببه في تدني أسعار سعر برميل النفط، حيث انخفض المتوسط السنوي لسعر برميل النفط من 69.78 دولار أمريكي في 2018، إلى 63.83 دولار للبرميل الواحد في 2019.

وتتمثل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في الحفاظ على استمرار الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها، موفّرة بذلك الإيرادات التي يعتمد عليها الشعب الليبي، ومساهمة في استقرار سوق النفط العالمية، على حد قوله.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، حرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018، ممّا يجعلها مثالا يحتذى به لكافّة المؤسسات الليبية الأخرى، وفق قولها.

وقالت المؤسسة، إنها تقوم بتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي، وتتلقى في المقابل ميزانياتها التشغيلية والرأس مالية من وزارتي المالية والتخطيط، ويتولى صرفها المصرف المركزي.

الجدير بالذكر أنّ متوسّط سعر سلة خامات منظمة “أوبك” للنفط في شهر نوفمبر 2019 قد بلغ 62.94 دولارا أمريكيا، مقابل 65.33 دولارا في شهر نوفمبر 2018.