لافروف: المتطرفون خسروا في سوريا وبدأوا ينتقلون إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن المتطرفين يخسرون مواقعهم في إدلب السورية وهم ينتقلون إلى ليبيا، مشيرًا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” دمّر ليبيا.

وجاء تصريح لافروف، خلال مؤتمر الصحفي مع نظيره السيريلانكي روهيتا بجوملجاما، في العاصمة السيريلانكية، سري جاياواردنابورا كوتي.

وبعد يوم من مباحثات موسكو غير المباشرة بين القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قال لافروف، “إنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية للتسوية الليبية خلال المباحثات بموسكو، وروسيا وتركيا ستواصلان جهودهما”.

وأكد لافروف، أن الناتو دمّر الدولة الليبية ولا توجد دولة في ليبيا في الوقت الحالي. وقال وزير خارجية روسيا، “ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مغادرة القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ويوم الإثنين، التقى حفتر والسراح بشكل غير مباشر في العاصمة الروسية لإجراء محادثات بوساطة من روسيا وتركيا.

ويوم، الإثنين قال لافروف، “إن حفتر طلب بعض الوقت الإضافي للنظر في مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا”.