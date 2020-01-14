حفتر يبلغ الروس بشروط القيادة العامة لاستكمال المفاوضات

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أبلغ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الجانب الروسي بعدد من شروط القيادة العامة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، بينها منح مهلة زمنية من 45 إلى 90 يوما لتسليم الميليشيات سلاحها بشكل كامل.

واشترط حفتر، أن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي بجانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة التي تملكها الميليشيات والقيام بعمليات تسليم هذه الأسلحة على أن يكون العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

وأكد حفتر، للجانب الروسي رفضه وجود تركيا وسيطاً دولياً، مطالبا بأن تكون الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، والتي تتم موقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم ميليشيات مسلحة أو إرسال متطرفين، على حد قوله.

وكانت العاصمة الروسية موسكو قد احتضنت أمس الإثنين مباحثات بين الأطراف في ليبيا المتمثلة في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لإقناعهم على توقيع اتفاقية نهائية لوقف إطلاق النار.

ولكن المشير حفتر لم يوقع على الاتفاقية وغادر موسكو ليلة البارحة، دون أن تفصح القيادة العامة للقوات المسلحة أسباب رفض حفتر التوقيع على الاتفاقية حتى الآن.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت السبت الماضي عن التزامها بوقف إطلاق النار بطرابلس، استجابة للدعوات الدولية التي تقودها روسيا.