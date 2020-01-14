بليحق: مجلس النواب يعلن مدينة ”العزيزية” مدينة “منكوبة”

أخبار ليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب صوت بالإجماع في جلسة اليوم على إعلان مدينة ”العزيزية” مدينة منكوبة نظراً للأوضاع التي تمر بها المدينة.

وأضاف بليحق ان مجلس النواب ناقش خلال جلسة اليوم التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه التجاوزات التي ترتكبها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على توجيه خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لدى ليبيا بأن أي تواصل لا يكون بشكل فردي وإنما من خلال رئاسة مجلس النواب الليبي وبصفته الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادة الليبيين .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن المجلس صوت اليوم على اعتماد عدد من السفراء الذين انحازوا لشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية الشرعية المنبثقة.

وأكد أنه اعتماد صلاح الدين يوسف عيسى سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، وصبري علي بركة سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية غينيا كوناكري، وعبدالحميد عبدالله عبدالعزيز سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية بيلاروسيا.