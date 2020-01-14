بعد مغادرته موسكو دون التوقيع .. حفتر يورط السراج وتركيا ويصيب إردوغان بالجنون حفتر لم يوقع لوجود ثغرات واضحة تخدم حكومة الوفاق وظهيرها التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تصاعدت وتيرة الخلاف في ليبيا، عقب مغادرة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مساء أمس الإثنين موسكو، دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وضعت مسودته أثناء محادثات في روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أمس إن المشير حفتر رفض بنود الاتفاق الذي وقع عليه فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فيما شن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجوما شرسا على حفتر بعد أن مثلت مغادرته صفعة قوية للنظام التركي.

وأشارت مصادر أن هناك ثلاثة أسباب وراء مغادرة حفتر موسكو دون التوقيع، أهمها وجود ثغرات واضحة تخدم حكومة الوفاق وظهيرها التركي.

المصدر أكد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة الروسية «سبوتنيك»، أن القائد الجيش الوطني غادر متوجها إلى بنغازي، ولن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء وحل الميليشيات، مشيرا إلى أن هذه نقطة الخلاف على عدم توقيعه.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني الليبي باق على الاتفاق، ولكن الخلاف على المليشيات وتفكيكها كان عائقا أمام موافقته على التوقيع، موضحا بأن أغلب النقاط متفق عليها.

وكشف أن الوفد المرافق للسراج لا يريد زمنا لحل الميليشيات، يريدها نقطة معلقة بالاتفاق .

في إطار متصل، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا هاتفيا الإعداد لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

ونقلت وكالة تا» الروسية عن بيان صدر عن الكرملين أن المحادثات جرت بمبادرة من الجانب الألماني، وجاء في البيان أن الجانبين بحثا الإعداد للمؤتمر الدولي المقرر عقده في برلين حول التسوية في ليبيا، كما أطلع بوتين ميركل على نتائج المحادثات التي استضافتها موسكو حول الأزمة الليبية.