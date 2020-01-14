العرفي في طريقه إلى شباب قسنطينة الجزائري

أخبار ليبيا24- خاص

وافقت إدارة النادي الأهلي بنغازي على عرضًا رسميًا من قبل نادي شباب قسنطينة الجزائري ؛ يطلب فيه الحصول على خدمات نجم الفريق “عبدالله العرفي” على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

وأوضحت إدارة نادي الأهلي بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن موافقة النادي جاءت بناء على رغبة اللاعب وتوقف نشاط الكرة الليبية.

واشارت إدارة نادي الأهلي بنغازي إلى أن إعارة اللاعب تنتهي في 30 من يونيو المقبل ،متمنيا للاعب التوفيق في تجربته الاحترافية .

ويعتبر العرفي صاحب 25 عام أحد أبرز اللاعبين في الدوري اللييي ويلعب في مركز صانع الألعاب ونجح في السنوات الأخيرة في تقديم أداء ممتاز رفقة ناديه الأهلي .