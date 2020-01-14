السراج يستعرض مع السفير الأمريكي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

السراج يستعرض مع السفير الأمريكي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وناقش الجانبان استجابة حكومة الوفاق الوطني لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار، كخطوة للعودة إلى المسار السياسي عبر مؤتمر برلين.

وأكد السراج على أهمية أن تتم العودة لهذا المسار وفقا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي.

من جانبه، أكد ساترفيلد على حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسة عبر الحوار ومن خلال مسارات مؤتمر برلين للسلام.

من ناحية أخرى تطرق الاجتماع للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، وسبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.