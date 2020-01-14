الدفاع الروسية: حفتر تقبل بيان وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى

الدفاع الروسية: حفتر تقبل بيان وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى الدفاع الروسية : حفتر والسراج أكدوا العزم على حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب الدولي في ليبيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تقبل البيان الختام بشأن وقف إطلاق النار، لافتة إلى تأكيد المشاركين في المفاوضات التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية.

الوزارة أوضحت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء، مضيفة أن المشاركون في المفاوضات أكدوا التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا، وتم تأكيد العزم على حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب الدولي”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن النتيجة الرئيسية للقاء كانت هي التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن دعم وقف الأعمال العسكرية إلى أجل غير مسمى، مما يخلق أجواء أكثر ملائمة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا .

وكانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، نقلته RT الروسية، قالت إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.