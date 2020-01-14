الخلاف على حل المليشيات..المشير حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار

الخلاف على حل المليشيات..المشير حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار

أخبار ليبيا24

كشفت مصادر متطابقة أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر غادر الثلاثاء العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن حفتر غادر إلى بنغازي، ولن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات”، مشيرا إلى أن “هذه نقطة الخلاف على عدم توقيعه”.

وأكدت سبوتنيك – نقلا عن مصدر عسكري مقرب من القيادة – أن القوات المسلحة باقية على الاتفاق ولكن الخلاف على المليشيات وتفكيكها كان عائقا أمام موافقته على التوقيع.

وأوضح المصدر أن أغلب النقاط متفق عليها”، كاشفا أن “الوفد المرافق لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز لسراج لا يريد زمن لحل المليشيات يريدها نقطة معلقة بالاتفاق.

وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.