الخارجية الليبية تستعد لتنظيم المؤتمر الشبابي الدولي الأول تشخيص أبرز المشاكل التي تواجه الشباب وتعوق مشاركتهم في تحقيق تنمية اجتماعية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد وزارة الخارجية والتعاون بالحكومة الليبية وبالتعاون مع المنظمة العربية الافريقية للشباب لتنظيم المؤتمر الشبابي الدولي الأول تحت شعار “الشباب .. السلام .. التنمية والاعمار” في الفترة من الواحد والعشرين حتى الثالث والعشرين من مارس المقبل بمدينة بنغازي.

عادل المجبري رئيس اللجنة التحضيرية قال إن المؤتمر الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام سيناقش دراسة الأوضاع الفكرية والاجتماعية للشباب في المجتمع الليبي، إضافة إلى تشخيص أبرز المشاكل التي تواجه الشباب الليبي وتعوق مشاركتهم في تحقيق تنمية اجتماعية فاعلة.

المجبري أضاف أن المؤتمر سيهدف إلى تقديم آليات عمل مدروسة لمواجه مشكلات الشباب الليبي وتفعيل دورهم في المساهمة في برامج التنمية كذلك توعية الشباب بأهمية قيم البناء والتنمية ودورها في الإعمار والأمن الاجتماعي .

وبحسب اللجنة التحضيرية فإن محاور المؤتمر ستحاكي الواقع الشبابي بشكل أقرب فعلي سبيل المثال المحور الاجتماعي الذي سيناقش دور الشباب في مشاريع التنمية والإعمار في المجتمع الليبي إضافة الى قضايا التطرف والإرهاب وثأتيرها على الشباب.