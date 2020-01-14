البعثة الأممية تحث الأطراف الليبية على مواصلة التزامها بوقف القتال بطرابلس الأمم المتحدة تحث على وقف إطلاق النار من أجل المدنيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف في البلاد على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية والعودة إلى العملية السياسية.

وقال البعثة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من أجل السكان المدنيين في طرابلس، ومئات الآلاف الذين فروا من منازلهم و116 ألف طفل غير قادرين على حضور فصولهم الدراسية، نحث الأطراف على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية والعودة إلى العملية السياسية”.

واحتضنت العاصمة الروسية موسكو أمس الإثنين مباحثات بين الأطراف في ليبيا المتمثلة في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لإقناعهم على توقيع اتفاقية نهائية لوقف إطلاق النار.

ولكن المشير حفتر لم يوقع على الاتفاقية وغادر موسكو ليلة البارحة، دون أن تفصح القيادة العامة للقوات المسلحة أسباب رفض حفتر التوقيع على الاتفاقية حتى الآن.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت السبت الماضي عن التزامها بوقف إطلاق النار بطرابلس، استجابة للدعوات الدولية التي تقودها روسيا.