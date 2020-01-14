أمر “لا يقدر بثمن”..مستشار أردوغان يشدد على ضرورة إعادة العلاقات مع مصر

أمر “لا يقدر بثمن”..مستشار أردوغان يشدد على ضرورة إعادة العلاقات مع مصر

أخبار ليبيا24

شدد ، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي اليوم الثلاثاء على ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى مع جمهورية مصر العربية المقطوعة منذ 2013.

وقال أقطاي في مقال بصحيفة “يني شفق” الموالية لأردوغان، معلقًا على أزمة شرق المتوسط، إن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا أمر “لا يقدر بثمن”.

وتابع المستشار “الإعلام المصري يقدم تركيا على أنها جاءت إلى ليبيا من أجل الدخول في حرب ضد مصر؛ ولكننا قلنا إن تركيا لن تذهب إلى ليبيا من أجل محاربة الشعب الليبي أو أي من الشعوب الإسلامية أو العربية”.

ويضيف بالقول :”على العكس تمامًا، تركيا ذهبت إلى ليبيا من أجل وقف الحرب هناك، فضلًا عن أن دخولها ليبيا جاء بناءً على طلب من حكومة الوفاق في طرابلس”.

وأوضح أن هناك أسبابا كثيرة للتعاون بين مصر وتركيا، أكثر من الأسباب التي تدعو إلى الحرب، قائلًا: “التعاون بين مصر وتركيا لا يقدر بثمن بالنسبة للبلدين وللعالم الإسلامي أيضًا”ز

وذكر أقطاي أنه لا قدر للبلدين غير أن يكونا في تعاون وتضامن بين بعضهما البعض، وعلى البلدين فعل ذلك، عاجلًا أو آجلًا.

واعتبر نائب أردوغان في الحزب الحاكم، أن اتفاق ترسيم الحدود مع ليبيا كان إيجابيًا بالنسبة إلى القاهرة، مقترحًا تكراره مع مصر، قائلًا: “اتفاق تركيا مع ليبيا، في الوقت نفسه أعاد للمصريين حقوقهم في المنطقة الاقتصادية الخالصة المنهوبة منها بسبب الاتفاق الموقع مع اليونان.

وتابع قائلا :”علينا أن نسأل أنفسنا لماذا لا يتم عقد اتفاق مع مصر مشابه للاتفاق الموقع مع ليبيا ألن يكون اتفاق كهذا أكثر حفاظًا وحماية لحقوق الدول الثلاث ليبيا ومصر وتركيا”.

وقال أقطاي: “في النهاية لم يتم ذكر اسم مصر في الاتفاق الموقع بين إسرائيل وقبرص واليونان، لقد جاءتني الآلاف من الرسائل ردًا على هذه الدعوة التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت رسائل إيجابية وسلبية. يبدو أن الدعوة أخذت مصيرها من يعلم، لعل الوقت قد حان للتفكير في ذلك الأمر جديًا”.