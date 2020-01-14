أردوغان: نأمل بأن تتكلل محادثات موسكو بشأن ليبيا بنتائج إيجابية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن آمله بأن تتكلل محادثات موسكو بخصوص ليبيا بنتائج إيجابية، مؤكدا أنها ستمهد الأرضية لمسار مؤتمر برلين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الإثنين في العاصمة أنقرة: “أتمنى أن تتكلل محادثات موسكو بنتائج إيجابية وتساهم في إرساء السلام في ليبيا”.

وأكد أردوغان، أن المحادثات في موسكو حول ليبيا ستمهد الأرضية لمسار مؤتمر برلين، منوها إلى أنهم يبذلون جهودا كبيرة لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأشار أردوغان، أن بلاده دعمت وستواصل دعمها لمبادرات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ومسار برلين المتعلقة بليبيا، موضحا أن المحادثات في موسكو متواصلة، وأنه تلقى معلومات حول اتخاذها منحى إيجابي.

ولفت الرئيس التركي، إلى مشاركته في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي كونتي.

وتحتضن العاصمة روسيا موسكو خلال هذينا اليومين مباحثات لإقناع أطراف الصراع في ليبيا المتمثلة في قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على توقيع اتفاقية نهائية لوقف إطلاق النار.