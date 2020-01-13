لافروف وأوغلو: حفتر طلب مهلة حتى يوم غد لتوقع اتفاق وقف إطلاق النار لا فروف: السراج وقع على مسودة تلزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة

أخبار ليبيا24

أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا اليوم الإثنين على أنه تم التوقيع على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المشاركة بها لكن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، طلب وقتا إضافيا.

وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد انتهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في ليبيا، أفاد بتحقيق “تقدم كبير” في المشاورات التي تم عقدها.

وأوضح لافروف، أن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه، لافتا إلى أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا عليها، بينما طلب حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح الثلاثاء.

من جانبه، قال تشاووش_أوغلو، أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا، مشيرًا إلى حفتر طلب مهلة حتى صباح غد (من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا).

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، أن المفاوضات بين بشأن ليبيا في موسكو انتهت دون اتفاق.

وقال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق”.