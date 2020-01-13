كونتي من تركيا: اتفاق الهدنة في ليبيا يبعث الأمل كونتي يجري مباحثات مع أردوغان في تركيا حول ليبيا

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اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي يزور تركيا اليوم الإثنين، أن الهدنة المعلنة في ليبيا بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، بمبادرة روسية تركية، تبعث على الأمل.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقاء جمعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إنه بفضل مسار برلين، ستنتقل ليبيا من التوتر إلى مرحلة الحل السياسي.

وأضاف أن “الهدنة في ليبيا تبعث على الأمل، ونرغب في أن نجعلها دائمة”.

وتابع: “آمل أن يشكل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا عقب دعوات تركيا وروسيا، أرضية ملائمة للدخول في مسار السلام”. وأشار إلى أن إيطاليا تهدف لأن تكون ليبيا غير مقسمة ومستقلة وذات سيادة.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق اعتبارا من الدقيقة الأولى يوم أمس الأحد.