قبل توقيعه في موسكو.. كشف بنود مسودة الاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار

قبل توقيعه في موسكو.. كشف بنود مسودة الاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الاتفاقية ستتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا ووقف إطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن مسودة اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، المقرر توقيعها في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وبحسب ما نشره موقع “العربية نت” عن مصادرها، فإن الاتفاقية ستتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كما يتضمن وقفاً لإطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة، وانسحاب متبادل للقوات، وكذلك يتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الليبي.

وبحسب ذات المصادر فأن بنود الاتفاقية ستكون كما يلي:

*روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية الي ليبيا للإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

*وقف إرسال قوات تركية الي طرابلس، حيث تم الاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية الي ليبيا في الوقت الحالي.

*إشراف دولي علي وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

*الهدنة تشمل سحب القوات من “الوفاق” ومن قوات الجيش الوطني الليبي والعودة على الثكنات دون أي شروط والحل السياسي فقط.

*بعض “الميليشيات المسلحة” ستقوم بتسليم أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

*تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش خليفة حفتر من جهة أخرى.

*سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

*ستكون هناك مهام للجيش الليبي أبرزها مكافحة الاٍرهاب، والتنظيمات الإرهابية وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

*هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق، ولكن لازالت في مرحلة مبكرة.

*إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الليبي يتولى مهام تأمين آبار النفط والغاز.