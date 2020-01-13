قادمين من تركيا..مصدر يؤكد استمرار توافد المرتزقة السوريين عبر مصراتة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن توافد المرتزقة من الجنسية السورية إلى محاور القتال لمواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تحرير طرابلس لازال مستمرًا.

وأضاف المصدر أنه تم توزيع المرتزقة السرويين على المحاور وعناصر أخرين يتم تجميعهم في نقاط قريبة من المحاور ليتم توزيعهم في وقت لاحق.

وأوضح المصدر أن المرتزقة السوريين مروا أثناء عملية النقل من الطريق الساحلي قادمين من مدينة مصراتة عبر مطارها عقب قدومهم من تركيا ،رغم سريان الهدنة المعلنة.

وكان المصدر كشف أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من التحفظ على جثة ترجع لأحد المرتزقة من الجنسية السورية أثناء المواجهات في طرابلس.

وأضاف المصدر أنه تمت إصابة مرتزق آخر في محور عين زارة طرابلس، لافتا إلى أن قتل المرتزق وإصابة الآخر تمت بعد أن أقدم عدد من المرتزقة بمحاولة خرق الهدنة المعلنة لاقتحام أحد مراصد القوات المسلحة.

يشار إلى أن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة اللواء المبروك الغزويإلى أكد أمس الأحد أن هناك دفعة جديدة من مرتزقة تركيا وصلت عبر مصراتة، وتم توزيعهم على محورين جنوب طرابلس.