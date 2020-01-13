عقب خرق الهدنة..القوات المسلحة تأسر عنصرين من مليشيا “الككلي” وتتحفظ على جثة لأحد المرتزقة السوريين
أخبار ليبيا24
كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من التحفظ على جثة ترجع لأحد المرتزقة من الجنسية السورية أثناء المواجهات في طرابلس.
وأضاف المصدر اأنه تمت إصابة مرتزق آخر في محور عين زارة طرابلس، لافتا إلى أن قتل المرتزق وإصابة الآخر تمت بعد أن أقدم عدد من المرتزقة بمحاولة خرق الهدنة المعلنة لاقتحام أحد مراصد القوات المسلحة.
وفي ذات السياق، أكد المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من أسر عنصرين من عناصر قوات الوفاق التابعين لمليشيا “مكتب الأمن العام بوسليم”بإمرة المدعو “عبدالغني الككلي”.
وأفاد المصدر أن عملية أسر العنصريت تمت بعد أن ظلا الطريق ووقع في قبضة جنود الكتيبة 210 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس.