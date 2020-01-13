سبوتنيك: المشاركون في محادثات السلام الليبية في موسكو ​​​وافقوا على وضع حد للقتال

أخبار ليبيا24

كشفت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين أن المشاركون في محادثات السلام الليبية في العاصمة موسكو وافقوا ​​​على وضع حد لجميع العمليات القتالية، والسعي لتهدئة العمليات العسكرية على جميع الصعد.

وأضافت الوكالة الروسية أن المفاوضات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا، بالإضافة لممثلي الأطراف الليبية، استمرت أكثر من 6 ساعات.

وأكدت أن طرفا النزاع الليبي، أبديا عزمهما إعلان تخليهما عن جميع العمليات القتالية ضد بعضها البعض، وذلك بحسب ما أوضحت مسودة الاتفاق النهائي للمحادثات بشأن ليبيا، التي عقدت اليوم في موسكو.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن محادثات روسية-تركية بصيغة 2+2 (وزراء خارجية ودفاع الدولتين) قد بدأت في موسكو، لينضم إليهم ممثلو ليبيا في وقت لاحق.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.