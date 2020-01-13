دعوات تطالب السراج بتقديم تفاصيل حول اللقاء الذي قد يجمعه مع حفتر في موسكو

دعوات تطالب السراج بتقديم تفاصيل حول اللقاء الذي قد يجمعه مع حفتر في موسكو شخصيات سياسية موالية لحكومة الوفاق قلقة من لقاء السراج وحفتر في روسيا

أخبار ليبيا24

دعت شخصيات موالية لحكومة الوفاق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى الظهور العلني وتقديم تفاصيل حول حيثيات وقف إطلاق النار واللقاء المرتقب الذي قد يجمعه مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، على تويتر، “يجب أن يتحدث السراج بشكل مباشر وبدون بيانات ورقية للشعب الليبي ولقوات الحكومة عن تفاصيل وحيثيات توقيع وثيقة وقف إطلاق النار في موسكو غدًا”. وأضاف الشح، “يجب أن تتحلى القيادة بالشجاعة الكافية في وقت الأزمات كي تحافظ على جبهتها الداخلية”.

وأعرب عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، عن مخاوفه من الاجتماع المرتقب بين السراج وحفتر في موسكو. وقال الشاطر على تويتر، “يدي على قلبي من اجتماع يوم غد في موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار غامض النوايا المستهدفة”.

وأضاف، “مفاجأة غير سارة للسراج لم يكن يتوقعها أو محضّرا لها. التصرف الأمثل له العودة للوطن لأخذ موافقة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق”.

من جهته، تساءل الحبيب الأمين، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، “هل سيخرج الرئاسي بخطاب متلفز ليوضح للشعب حقيقة ما حدث وما سيحدث؟”

وأضاف الأمين، “سيُوقع اتفاق الوقف بضمانة دولة كبرى وسندخل طاولة التفاوض بين أجسام الصخيرات وستبقى القوات، وفقا لما هو موجود على الأرض مع ترتيبات يتفق عليها حول المراقبة والتمركزات”.

من جهته، قال محمد الهنشيري، “غدا فائز السراج يصل لموسكو بعد أن وصل حفتر اليوم لها. ليبيا بين حمارين وموسكو ترعاهما”.

ووفقا لتصريحات صحفية؛ فإن من المتوقع أن يكون هناك لقاء منفصل بين حفتر والسراج مع القيادة الروسية في موسكو.

وأفاد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن كلا من حفتر والسراج سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”، مشيرا إلى أنه “سيتولى مسؤولون من مصر والإمارات دور المراقبين في المحادثات”.

وأضاف دينغوف، أن “المعلومات المتوفرة لدي بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستكون في صلبها شروط مواصلة التسوية في ليبيا.

وأكد دينغوف أن “المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة”.