توقعات بعقد مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد القادم

الرئاسة التركية: أردوغان سيزور العاصمة برلين يوم 19 يناير

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن برلين ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 19 يناير الجاري، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول اليوم الإثنين.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة برلين بشأن ليبيا قولهما: إن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم 19 يناير الجاري الذي يوافق الحد القادم.

وذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العاصمة الألمانية برلين يوم 19 يناير لكنها لم تقدم تفاصيل، وفق ما ذكرت رويترز اليوم.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت السبت الماضي، إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلدا يحظى بالسلام والسيادة.

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