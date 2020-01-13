العاهل الأردني يؤكد انتقال ألاف المقاتلين الأجانب من إدلب السورية إلى ليبيا العاهل الأردني : علينا جميعًا مواجهة خطر نقل بعض العناصر الإرهابية من ترميا لليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انتقلوا من مدينة إدلب السورية وانتهى بهم المطاف في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذا الأمر مع الأصدقاء الأوروبيين، حسبما نقلت عنه فرانس برس اليوم الاثنين.

وأجرى الملك مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية فرانس 24، بثت اليوم الإثنين، قبيل جولة أوروبية يبدأها غدا الثلاثاء تشمل كل من بروكسل وستراسبورغ وباريس، وحذر خلالها من عودة وإعادة تأسيس تنظيم «داعش» الإرهابي هناك .

وأوضح أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب غادروا إدلب (شمال سوريا) وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020، متابعًا من المنظور الأوروبي، وبسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم في الأيام القليلة القادمة .

واعتبر الملك أن إرسال تركيا قوات إلى ليبيا سيخلق المزيد من الارتباك، معبرًا عن أمله بأن يسهم الدور الروسي في تهدئة الأمور؛ وذلك في وقت يزور فيه كل من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر موسكو اليوم الإثنين لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، بناء على مبادرة روسية تركية.