السراج: وقف إطلاق النار خطوة أولى لتبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار، إنما جاءت لمنع إراقة المزيد من الدم الليبي، مخاطبا الشعب الليبي: “لا تعتقدوا أبدا أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا”.

السراج أضاف – في تصريحات تلفزيونية – قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة؛ حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، مع استعدادنا لاستئناف العملية العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث خروق لهذا الاتفاق، متابعًا: “نطمئن أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وذويهم ورفقاءهم في السلاح، ولكل من تعرض للأذى بسبب هذا العدوان الغاشم؛ من نزحوا ومن شردوا ومن ذاقوا ويلات هذا الاعتداء.

وأردف “إلى كل الشركاء في الاتفاق السياسي والقوى المدنية الديمقراطية المؤمنة بالحرية في جميع أنحاء ليبيا، وإلى كل من وقفوا طيلة 9 أشهر في مجابهة العدوان بثبات وصبر وإيمان بقضيتنا العادلة في قيام دولة ديمقراطية مدنية لا يحكمها فرد ولا عائلة، أقول لهم جميعا أننا لن نتنازل عن ثوابتنا الوطنية، وأن وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد”.

وتابع “المسار السياسي الذي سنخوضه سيكون استكمالا لتضحيات جسام بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها”، داعيا كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار، مختتما: “علينا أن ندرك جميعا أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار، ولم يعد هناك مجالا للقبول بحكم الفرد الشمولي”.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب أردوغان، في بيانٍ مشترك، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من منتصف ليل الثاني عشر من يناير الجاري، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، مدعوم بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لاستقرار الوضع على الأرض وتطبيع الحياة اليومية في طرابلس وغيرها من المدن، والتجمع على الفور حول طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الليبيين الناس وإعادة السلام والازدهار في البلاد.