مصادر صحفية تتحدث عن لقاء جديد بين حفتر والسراج غدا في موسكو

مصادر صحفية تتحدث عن لقاء جديد بين حفتر والسراج غدا في موسكو هل تنجح روسيا في عقد لقاء جديد بين حفتر والسراج؟

أخبار ليبيا24

تحدثت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن لقاء جديد بين القائد العام للجيش الوطني، المشير خليف حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج يوم غد الإثنين في موسكو.

وكشفت المصادر الصحفية، بينها وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لحكومة الوفاق، أن من المنتظر أن يصل حفتر والسراج إلى العاصمة الروسية موسكو، فيما أكدت مصادر أخرى وصول حفتر إلى روسيا بينما سيصل السراج الذي أجرى اليوم الأحد زيارة إلى تركيا، سيصل غدًا إلى روسيا.

وفيما لم يتم تأكيد النبأ من أي مصادر رسمية، قالت، ذات المصادر، إن سبب الزيارة هو التوقيع على اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، والذي جرى الإعلان عنه مساء يوم أمس السبت.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله، “إن من المنتظر أن يصل حفتر و السراج إلى موسكو بأقرب وقت لبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الروس.

وجرى آخر اجتماع بين حفتر والسراج في باليرمو بصقلية خلال مؤتمر بشأن ليبيا استضافته إيطاليا يوم يوم 13 نوفمبر 2018.

والتقى السراج اليوم الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن اللقاء المغلق بين الرجلين استغرق قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية لم تصدر بيانا حول فحوى اللقاء.

وفي المقابل قالت حكومة الوفاق، إن لقاء السراج وأردوغان، تناول “مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي”.

وأشارت الحكومة، إلى أن السراج أكد على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع أية خروقات، كما أوضح بأن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب “القوة المعتدية”، وذلك في إشارة إلى الجيش الوطني.