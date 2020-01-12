مستعرضًا رؤية ما بعد تحرير طرابلس.. الحويج يلتقي وزير الخارجية الجزائري

مستعرضًا رؤية ما بعد تحرير طرابلس.. الحويج يلتقي وزير الخارجية الجزائري الحويج يؤكد موقف الحكومة الليبية برفضها للتدخل الخارجي والموقف الثابت ضد الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بدعوة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى وزارة الخارجية بالحكومة الليبية .

الخارجية الليبية قالت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “إن الاجتماع ضم من الجانب الليبي نائب رئيس مجلس الوزراء، عبدالسلام البدري ووزير الداخلية ابراهيم بوشناف، ووزير الدفاع المُكلف اللواء يونس فرحات”.

وقدم الحويج الشكر لوزير الخارجية الجزائري ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، وتهنئتة للرئيس عبدالمجيد تبون بانتخابه رئيسًا لجمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية .

وأكد على موقف الحكومة الليبية الثابت برفضها للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية، والموقف الثابت ضد الإرهاب والمليشيات، خاصةً أن الجزائر اكتوت بعشرية سوداء جراء الحرب على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون والتي راح ضحيتها اكثر من 200 ألف من ضحايا الإرهاب”.

كما قدم الحويج رؤية الحكومة الليبية بعد تحرير طرابلس، حيث اتفق الطرفان على مزيد من التنسيق والتعاون والتشاور في مختلف المجالات بما يضمن أمن واستقرار وسيادة ليبيا، خاصةً وأن البلدين يؤمنان بأن السلام في ليبيا يرتبط بالفضاء المغاربي والمتوسطي والعربي والأفريقي والدولي، وأنه لا مصلحة للجزائر إلا أمن واستقرار ليبيا”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، حيث تم توجيه الدعوة مؤخرًا لتونس والجزائر للحضور.