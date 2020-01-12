عضو لجنة الحوار والوساطة الجزائرية: سنقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في برلين عضو لجنة الحوار والوساطة الجزائرية: بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى أطراف الأزمة في ليبيا طبقا للمصال

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قالت عضو لجنة الحوار والوساطة الجزائرية، حدة حزام، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، مشيرة إلى أن استقبال وزير الخارجية التركي وكذلك وزير الخارجية المصري يهدف إلى لعب الدور الصحيح في الأزمة دون انحياز.

عضو لجنة الحوار والوساطة الجزائرية أوضحت، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى أطراف الأزمة في ليبيا طبقا للمصالح.

وأشارت إلى أن الجزائر ستعمل على حل الأزمة عن طريق الحوار، وستذهب لمؤتمر برلين من هذا المنطلق، على أن تكون الحلول تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .