رئيس المجلس الأوروبي يرحب بالمبادرة الروسية التركية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن تقديره لدعوة موسكو وأنقرة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، داعيًا إلى خفض حدة التوتر في الشرق الأوسط والمشاركة في حوار بناء.

وقال المجلس الأوروبي، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، عقب اجتماع ميشال والرئيس التركي رجب أردوغان في إسطنبول، “رحب شارل ميشال باللغة البناءة للبيان المشترك بين الرئيس أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وقف إطلاق النار ودعم عملية برلين، فهناك حاجة ملحة لحلول سياسية مُتفاوض عليها”.

بيان المجلس الأوروبي أضاف “أن ميشال ذكّر بالموقف الموحد للدول الأعضاء من عمليات التنقيب التركية غير المصرح بها في البحر المتوسط حيث تدعم بروكسل قبرص، مشددًا على أن محادثات التسوية القبرصية ضرورية لمعالجة بعض القضايا الخلافية” .

ووفق البيان، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا حول الحدود البحرية.

وكان الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، أعلن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن ذلك اعتبارًا من بداية يوم الثاني عشر من يناير الجاري .