داعية الاستشاري للحوار مع مجلس النواب.. ويليامز تبحث مع المشري تحضيرات مؤتمر برلين ويليامز تقدم دعوة للاستشاري من أجل استئناف الحوار مع النواب في جلسات بجينيف

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز؛ لمناقشة تحضيرات مؤتمر برلين بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأوضحت المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، في بيان له، أمس السبت، أن ويليامز قدمت دعوة للاستشاري من أجل استئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجينيف نهاية الشهر الجاري.

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" اليوم السبت، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية السيدة "ستيفاني… Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Saturday, January 11, 2020

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .