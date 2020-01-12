في بيان مشترك..ترحيب دولي بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار

رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اليوم الأحد بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار.

وأعلنت الدول في بيان مشترك نشرته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع “فيسبوك” ضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار.

وحثت الدول الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع.

ووتابعت الدول في بيانها المشترك :”انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة”.

وأبدت الدول استعدادها لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق الوطني أعلنتا أمس السبت قبول وقف عملياتهما العسكرية ووقف إطلاق النار ابتداءً من ليل أمس السبت.