تحذيرات لأهالي طرابلس من الاقتراب من الأجسام الغريبة بمناطق الاشتباكات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت مركز الطب الميداني والدعم وإدارة شؤون الجرحى بطرابلس، اليوم الأحد، جميع الأهالي القاطنين قرب مناطق الاشتباكات بضواحي العاصمة من الاقتراب من أي جسم غريب أو مشبوه.

وجاءت هذه التحذيرات من إدارة شؤون الجرحى عقب وقف الاشتباكات المسلحة التي كانت جارية جنوب طرابلس، وعودة الهدوء نسبيا للمناطق التي تأثرت جراء الاشتباكات التي خلفت أضرارا جسيمة ناتجة عن سقوط القذائف العشوائية المتفجرة وغير المتفجرة.

وطالبت إدارة شؤون الجرحى – عبر صفحتها في “فيسبوك” – الموطنين بالإبلاغ عن أي جسم غريب أو مشبوه، أو وجود جثث ملقاة، داعية الأسر الموجودة في مناطق الاشتباكات التي تحتاج إلى مساعدات للنزوح التواصل معها فورا من خلال رقم هاتفها (0916322000).

وكانت قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق قد أعلنت أمس السبت، التزامها بوقف إطلاق النار بمحاور طرابلس، استجابة لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.