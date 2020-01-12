بوتين وكونتي يؤكدان أهمية التزام طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار إيطاليا وروسيا تؤكدان استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، على أهمية التزام طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن الاتصال الذي بادر إليه الجانب الإيطالي، تناول “تبادل آراء معمقة” حول الوضع في ليبيا، وأن الزعيمين بحثا خلاله الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أن كونتي قيم عاليا الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء عقده الرئيسين الروسي والتركي في إسطنبول في الثامن من يناير الجاري حول وقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وأوضح الكرملين، أن الطرفين شددا على أهمية “التزام كلا طرفي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن اعتبارا من 12 يناير”، معربين عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما الأربعاء الماضي في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مؤكدين أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس السبت، بالالتزام بوقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف ليلة البارحة، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددا على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

في الجهة المقابلة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا اليوم الأحد، مطالبا بالشروع فوراً في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.