بعد أقل من يوم واحد من زمن الهدنة.. حكومة الوفاق تبادر بالسفر لتركيا للقاء حليفها أردوغان

بعد أقل من يوم واحد من زمن الهدنة.. حكومة الوفاق تبادر بالسفر لتركيا للقاء حليفها أردوغان لقاء مغلق بين أردوغان والسراج بالقصر الرئاسي في إسطنبول استمر لأكثر من ساعتين

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لم يمض يوم على إعلان وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، من كلا الجيش الوطني وحكومة الوفاق، حتى بادر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج رفقة وزير الخارجية محمد سيّالة ووزير الخارجية فتحي باشاغا، بالسفر إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت حكومة الوفاق، في بيان، “إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأحد في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان”.

وأضافت، “حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية السيد فتحي باشاغا ومستشار الأمن القومي السيد تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي السيد حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية”.

وقالت، “تناول الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي في اسطنبول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي”.

وأضافت، أن ” السراج أكد على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع أية خروقات، كما أوضح بأن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب “القوة المعتدية”، في إشارة إلى الجيش الوطني.

وقالت، “تم بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط”.

واستغرق لقاء أردوغان والسراج المغلق، بحسب وكالة الأناضول التركية، قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول.

وأعلن الجيش الوطني في وقت متأخر من يوم السبت وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وعقب بدء سريان الهدنة، قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، “إن المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها”.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، إن الجيش الوطني قبل هدنة في الغرب “على أن يلتزم الطرف الآخر المقابل بإيقاف إطلاق النار في هذا التوقيت”، محذرًا من أن أي خرق للهدنة سيكون الرد قاسياً.