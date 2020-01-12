اليونيسيف: تضرر 1,5 مليون شخص بينهم 5 آلاف طفل جراء النزاع بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن تضرر قرابة 1,5 مليون شخص جراء الاشتباكات المسلحة في غرب ليبيا من بينهم 5 آلاف طفل.

وأشارت اليونيسيف في تقريرها الذي نشر اليوم الأحد، إلى نزوح أكثر من 149 ألف شخص، أي ما يقدر بنحو 1,863 أسرة، بسبب العنف المتزايد جنوب طرابلس، مؤكدة أن مناطق أخرى مثل بلدية ترهونة تعاني من النزوح ونقص الدعم لتقديم الخدمات الأساسية.

وأوضحت اليونيسيف، أن 24 ألف شخص تحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وقرابة 4 آلاف شخص تحصلوا على مستلزمات النظافة، وتلقى 228 طفلاً ملابس شتوية، بحسب ما نشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وقالت اليونيسيف، إنه منذ أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي عن “ساعة الصفر” في 16 ديسمبر الماضي من أجل الاستيلاء على طرابلس وبقية غرب ليبيا، تكثفت المعارك في غرب ليبيا خاصة في الجزء الجنوبي من طرابلس.

ونوهت اليونيسيف، إلى ورود أنباء عن وقوع هجمات عشوائية على المدنيين، بما فيهم الأطفال، مع تضرر بلديات عين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة، مشيرة إلى تعرض المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز الاحتجاز بطرابلس إلى خطر متزايد.

وأضافت منظمة اليونيسيف، أن التقديرات تشير إلى أن نصف المرافق الصحية في بلديات أبو سليم وعين زارة وتاجوراء تقع في مناطق قريبة من خطوط النزاع، بينما أغلقت ثمانية مرافق للرعاية الصحية الأولية من أصل 38 مرفقا في المناطق المتأثرة بالنزاع في تلك البلديات.

ولفتت المنظمة، إلى أن تعليم الأطفال تعطل بشكل خطير بسبب زيادة حدة القتال في الأسابيع الأخيرة الذي أدى إلى تدمير خمس مدارس جزئيًا، وأغلقت 210 مدرسة في بلديات عين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة، مما أدى إلى إيقاف 115 ألف طفل عن التعليم، كما أغلقت جميع المدارس في طرابلس الكبرى خلال هذا الأسبوع، تضامنًا مع ضحايا الهجوم الذي استهدف الكلية العسكرية بالهضبة، وفقا لتقرير اليونيسيف.

وذكر التقرير، أن انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء والرياح القوية والأمطار الغزيرة وانقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأسر على التعامل مع هذه الظروف، مبينا أن الذخائر غير المنفجرة لا تزالت تشكل خطراً كبيراً على الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالصراع.