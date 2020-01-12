الملاكمة الليبية على موعد مع البطولة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد المنتخب الليبي للملاكمة للمشاركة في البطولة العربية الأولى للناشئين والتى تنطلق يوم ٢٣ يناير المقبل في الكويت.

و يشارك المنتخب الليبي في البطولة بعدد 3 ملاكمين هم فرج المقصبى اتحاد بنغازى يزن الحويج اتحاد الوسطى وعبدالمقتدر خليفة اتحاد طرابلس وتحت إشراف المدرب عبدالسلام مسعود.

وستشهد البطولة مشاركة منتخبات الكويت، الإمارات، قطر، العراق، سوريا، الحزائر، تونس، المغرب، ليبيا، فلسطين، اليمن، مصر.

ويشارك في البطولة مايقرب 90 ملاكم.

هذا وستقام دورة حكام ومدربين ترقية وتشارك ليبيا فيها بـ 3 حكام و 4 مدربين.